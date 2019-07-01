ماركوس راشفورد مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

وقّع اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى عام 2023.

وذكرت صحيفة مترو البريطانية اليوم، أن ماركوس راشفورد جدّد تعاقده مع مانشستر يونايتد مُنهيًا الجدل والذي دار حول اقترابه من الانتقال لـ برشلونة الإسباني في صيف العام الجاري.

ويُذكر أن عقد راشفورد السابق مع مانشستر يونايتد كان سينتهي في عام 2020، لذلك فضل اليونايتد تمديد العقد حتى 2023.

وسيُسافر راشفورد مع بعثة فريق مانشستر يونايتد إلى دولة أستراليا من أجل التحضير للموسم الجديد 2019-2020.

وأعرب ماركوس راشفورد عن سعادته بتجديد عقده مع مانشستر يونايتد قائلًا: سأُقدم كل ما لدي من أجل الفريق ومانشستر يونايتد هو كل شيء في حياتي؛ لأنني وصلت إلى الفريق وأنا في عمر السابعة.

وتابع راشفورد: سأعطي كل ما لدي من أجل مانشستر يونايتد ومن أجل جعل جماهيره سعداء للغاية.

ويُذكر أن نادي مانشستر يونايتد كان فقد الفرصة في التأهل لـ دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 باحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي في موسم 2018-2019.