ماني أم محرز.. من يقود بلاده للتتويج بـ كأس الأمم الإفريقية؟

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الجزائر والسنغال، التي ستُقام اليوم على إستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، منافسة خاصة بين نجم مانشستر سيتي رياض محرز ونجم فريق ليفربول ساديو ماني.

وكشف حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات رياض محرز وساديو ماني قبل مباراة الجزائر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

رياض محرز:

ولعب رياض محرز 462 دقيقة مع محاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ونجح في تسجيل 3 أهداف، ولم يتمكن من صناعة أي هدف، وكان له 8 تسديدات على المرمى، وذلك قبل مباراة الجزائر والسنغال اليوم.

وقام رياض محرز بـ135 تمريرة ناجحة، وفاز بـ34 مواجهة ثنائية، ويُعد من أبرز لاعبي محاربي الصحراء في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ساديو ماني:

على الجانب الآخر، لعب ساديو ماني مع أسود التيرانغا 480 دقيقة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وكان له 10 تسديدات، وتمكن من إحراز 3 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا.

ويملك ساديو ماني 120 تمريرة ناجحة، وفاز بـ46 مواجهة ثنائية، ويُعتبر واحدًا من أبرز لاعبي أسود التيرانغا قبل مباراة الجزائر والسنغال المرتقبة.

الجزائر والسنغال:

وتُعد مواجهة الجزائر والسنغال اليوم هي الثانية للمنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019؛ حيث سبق أن لعبا في دور المجموعات، ونجح محاربو الصحراء في الفوز بهدف دون رد.

ويسعى أسود التيرانغا لتعويض هزيمته في مباراة الجزائر والسنغال في دور المجموعات، والفوز اليوم، فيما يطمح محاربو الصحراء في تكرار تفوقه وخطف اللقب القاري.