ما علاقة القروض بدعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على العديد من الاستفسارات بشأن علاقة القروض بمبلغ دعم البرنامج الذي يتقاضاه المستفيد.

وتساءل مواطنون بشأن تأثير الحصول على قروض ومبلغ دعم حساب المواطن وهو ما رد عليه البرنامج بالتأكيد على أن لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”، كما أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التأكيد على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب المواطن.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم في حساب المواطن يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

وتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب الموطن في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.

وحث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا)