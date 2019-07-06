مباراة المغرب ضد بنين .. جرس إنذار للمنتخبات العربية

المواطن - مروة نبيل

لم يكن يتوقع أحد أن تنتهي مباراة المغرب ضد بنين بخسارة منتخب أسود الأطلس، وتوديعه لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” مبكرًا، الأمر الذي أقلق المنتخبات العربية.

المغرب ضد بنين

لعبت المغرب ضد بنين بالأمس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكانت جميع التوقعات لصالح منتخب أسود الأطلس الذي تألق في دور المجموعات، وحقق العلامة الكاملة، ليصعد كمتصدر مجموعته.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب بنين الأول لكرة القدم إلى ثمن نهائي الكان 2019 ضمن أفضل ثوالث في دور المجموعات، ليتوقع الجميع تلقيه خسارة ثقيلة في مباراة المغرب ضد بنين وتوديع البطولة.

واتسمت مباراة المغرب ضد بنين بالندية الكبيرة، ونجح منتخب بنين في إحراج أسود الأطلس، وتقدم عليه في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل يوسف النصيري التعادل في الدقيقة 75، وأهدر حكيم زياش ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة المغرب ضد بنين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب بنين، ليُحقق أولى مفاجآت الكان 2019، ويُقصي أسود الأطلس.

جرس إنذار

وجاءت نتيجة مباراة المغرب ضد بنين بمثابة جرس إنذار للمنتخبات العربية التي كانت تتوقع مواجهات سهلة في الدور ثمن النهائي، إلا أن هزيمة أسود الأطلس ستُزيد من صعوبة المباريات المقبلة.

ويُلاقي المنتخب المصري نظيره الجنوب إفريقي، مساء اليوم، في نفس ظروف مباراة المغرب ضد بنين تقريبًا، حيث تأهل الفراعنة كمتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما صعد منتخب البافانا ضمن أفضل ثوالث.

كما يخشى منتخب الجزائر من الخروج المبكر، حيث تنتظره مواجهة متوسطة نسبيًا، حيث سيواجه غينيا، يوم غد الأحد، ويأمل مواصلة مشواره خاصة أنه أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج.

وتُعد أصعب المواجهات العربية في دور الـ16 من الكان 2019، مباراة غانا ضد تونس، خاصة أن نسور قرطاج لم يُقدم المستوى المتوقع في دور المجموعات، في حين تألق النجوم السمراء وظهروا بمستوى مميز.