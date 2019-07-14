مبولحي وبلعمري يقودان الجزائر ضد السنغال

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب محاربي الصحراء، جمال بلماضي، عن تشكيلة الجزائر ضد نيجيريا اليوم، والتي شهدت تواجد ثنائي الدوري السعودي للمحترفين رايس مبولحي وجمال بلعمري في القائمة الأساسية.

ويحتضن إستاد القاهرة الدولي مباراة الجزائر ضد نيجيريا التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

الجزائر ضد نيجيريا:

وجاء تشكيل الجزائر ضد نيجيريا كالتالي؛ رايس مبولحي، رامي بن سبعيني، جمال بلعمري، عيسى ماندو، مهدي زفان، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي ورياض محرز.

ويجلس على مقاعد بدلاء محاربي الصحراء في مباراة الجزائر ضد نيجيريا اليوم، كلٌّ من؛ أكسندر أوكجدة، عز الدين دوخة، مهدي تاهرات، رفيق حليش، محمد فارس، مهدي عبيد، هشان بودواي، أندي ديلور، ياسين براهمي، إسلام سليماني، وآدم وناس.