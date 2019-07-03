متحدث الحرس الوطني : قبول طلبات التجنيد آلياً فقط

المواطن -الرياض

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، المقدم محمد العمري، أنه لا يتم استقبال طلبات التجنيد يدوياً بالقطاع الغربي لافتاً إلى أن القبول الآلي هو الطريقة الوحيدة للتسجيل.

وقال العمري : نعتذر عن استقبال أي تقديم يدوي بمقر شعبة التجنيد بالقطاع الغربي، وسيقتصر قبول الطلبات المقدمة سلفاً عبر رابط التجنيد.

وكان مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، أعلن اليوم أن سيتم استقبال المقبولين مبدئياً من المتقدمين عبر الفرز الآلي فقط، وذلك بمقر شعبة التجنيد يوم الأحد 11 / 11 / 1440هـ.

ولفت المركز إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة إلا من خلال رابط التجنيد: (هنا)