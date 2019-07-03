محمد الظفيري من حواري حفر الباطن إلى الفيصلي

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

أنهت إدارة نادي الفيصلي إجراءات تسجيل اللاعب محمد هزاع الظفيري، وذلك لتدعيم صفوف فريق الناشئين المشارك في دوري مكتب هيئة الرياضة بالمجمعة للموسم الرياضي المقبل.

وشهد التوقيع حضور بندر بن صالح العتيبي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفئات السنية الذي تمنى للاعب التوفيق مع بقية زملائه.

يذكر أن الظفيري قدِم من فريق الرشيد أحد فرق الحواري بحفر الباطن، ويلعب في خانة الظهير الأيمن، وسبق أن حصل على جائزة أفضل لاعب واعد في البطولة الرمضانية على كأس جامعة حفر الباطن التي أقيمت شهر رمضان الماضي.