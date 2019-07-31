محمد بن سلمان والسعودية الجديدة كتاب توثيقي في 7 أبواب

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

وثق كتاب جديد من نوعه مسيرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حمل عنوان “محمد بن سلمان والسعودية الجديدة”، حيث سلط الضوء على حياته الحافلة بالمنجزات على كافة الأصعدة الدولية والمحلية.

وقال الشيخ محمد بن نايف بن جهجاه الداعم الأول للكتاب: إن كتاب الأمير محمد بن سلمان يقدم مسيرة تاريخية لحياته الحافلة بالمنجزات على كافة الأصعدة، مبديًا فخره بهذا العمل الذي يحمل بين دفتي صفحاته ما يُكنه المجتمع السعودي والعربي والدولي من تقدير قلما أن يجد له أحد نظيرًا؛ للتفرد بعُملتها التي لا تتكرر، فهو ابن ملك، حفيد المؤسس، مُثقف، ونشأ وترعرع في أكناف أرض النبوة والحضارات، بكل ما فيها من مقومات الرقي والقوة والقدرة.

رد الجميل:

من جهته، أكد صالح المقاطي، أحد مؤلفي كتاب “محمد بن سلمان والسعودية الجديدة” عن دار النهار للطباعة والنشر: “أن هذا العمل هو أحد مفردات رد الجميل من شباب المملكة وربوعها لمؤسس السعودية الجديدة، وعرفانًا وامتنانًا لرجل هامته كجبل طويق يواصل الليل بالنهار، عابرًا القارات لأجل وطنه وشعبه”.

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان كان مصدر الإلهام للعمل الذي جمع مؤلفي الكتاب حول فكرته الأساسية وهي السعودية الجديدة ومنطلقاتها على يد رؤية مؤسسها الذي سار على نهج المؤسس وتتلمذ على يد أبيه ملك الحزم والعزم جامعًا بذكاء شديد وموازنًا بين ماض مشرّف وعريق وسمعة دولية مرموقة، عاصرها بتكنولوجيا عالمية جمعها في مشاريعه التي سابقت الزمن، من أجل مجتمع يتسم بالحيوية والديناميكية، واقتصاد قوي ومتنوع يدفع باتجاه التنمية المستدامة المنشودة، وفي قلبه مجتمع ينعم بالرفاه الاجتماعي ويحصل أبناؤه رجالًا ونساء على فرص تعليمية وتشغيلية مميزة.