مخاط الحلزون أغلى من الذهب

المواطن - متابعة

يبدو أن الفترة المقبلة ستكون عهد الحلزون الذي أصبح يحظى بمعاملة مختلفة منذ اكتشاف فوائده الطبية في مكافحة الشيخوخة.

وأفادت مصادر إعلامية أن مصانع مستحضرات التجميل العالمية صارت تطلب إفرازات الحلزون بشكل متزايد لأنها مفيدة جدًا في العناية بالجسم، فهي تساعد على تأخير علامات الشيخوخة، كما تمنح البشرة نضارة لافتة.

ويجري استخراج إفراز الحلزون وهو عبارة عن مخاط، ويزيد سعر هذه المادة على الذهب، وتشير التقديرات إلى أن تجارتها العالمية صارت تضاهي 314 مليون دولار في العالم.

وفي إقليم ناخون نايوك، الذي يبعد ساعتين عن عاصمة تايلاند، توجد حاليًا أكثر من 80 مزرعة مخصصة للحلزون.

ويقول العاملون في هذه الزراعة إنها لا تلحق أي أذى أو تعذيب بالحيوان، لأنها تجري من خلال سكب الماء على الحيوان الرخوي الذي يقوم بالإفراز، على نحو تلقائي، وبالتالي، فهو لا يتعرض للقتل.

وحين يدخل هذا المخاط في صناعة ماسك الوجه، فإن سعر المنتج يصل في بعض الأحيان إلى 300 دولار.

ولاستخراج المادة المخاطية يقوم العاملون بوضع حلزون فوق طبق وتنقيط المياه عليه لتحفيز إنتاجه من المخاط. ويتم استخراج الإفراز وتعبئته في زجاجات.

وبمجرد جمعه، يُباع المخاط إلى شركة دولية ومقرها في تايلاند، وتقوم الشركة بتحويل معظم المادة المخاطية إلى مسحوق وتبيعه لشركات مستحضرات التجميل في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسبما قال رئيسها التنفيذي فورانان بوتاراث وفانون.