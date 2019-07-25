مدرب الأهلي يحسم مصير دي سوزا ودياز

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لحسم مصير التشيلي باولو دياز والبرازيلي جوزيف دي سوزا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى جدة، بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي أُقيم في النمسا خلال الفترة الماضية، وخاض خلاله عدة مباريات ودية.

وسيعقد برانكو عدة اجتماعات مع الإدارة المشرفة على كرة القدم في النادي الأهلي برئاسة الأمير منصور بن مشعل، لحسم عدد من الأمور، ومنها رغبة التشيلي باولو دياز في الرحيل، بعد تلقيه عرضًا من ريفر بليت الأرجنتيني.

وسيحسم برانكو مستقبل البرازيلي جوزيف دي سوزا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما أكدت تقارير صحافية رغبة نادي غلطة سراي التركي في التعاقد معه، وتوصلهم إلى اتفاق للتوقيع مقابل 2.6 مليون يورو.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لحسم هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، لفرض مزيد من التركيز والاستقرار للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالراقي قبل مواجهتي الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.