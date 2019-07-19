مدرب الإنتر يعترف برغبته في ضم نجم اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، رغبته في ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف النيراتزوري في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اسم روميلو لوكاكو تردد بقوة للرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

ونقل موقع سبورتس مول تصريحات كونتي والذي قال: أعرف لوكاكو جيدًا منذ أن كنت مدربًا لنادي تشيلسي، وحاولت عندما كنت مدربًا للبلوز إحضاره لصفوف الفريق اللندني.

واضاف كونتي: الواقع هو أن لوكاكو لاعبًا في فريق مانشستر يونايتد ويجب من واجب الاحترام لليونايتد، عدم الحديث عن لاعب يلعب في صفوف فريق آخر.

وتابع كونتي: حتى الآن لا يمكنك أن تعرف مالذي يحدث في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن لوكاكو لاعبًا لـ مانشستر يونايتد وسنرى مالذي سيحدث.