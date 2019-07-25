مدرب الإنتر يُراقب نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يطمح المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، في التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، أن أنطونيو كونتي طالب إدارة إنتر ميلان بالتحرك والتعاقد مع إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى الرغم من نية راكيتيتش، بالبقاء في صفوف نادي برشلونة، لكن البارشا قد يبيع اللاعب الكرواتي في الميركاتو من أجل الاستفادة منه ماليًا، والتحرك لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُذكر أن راكيتيتش انضم لصفوف فريق برشلونة في عام 2014، وتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا في عام 2015 مع البارشا على حساب يوفنتوس الإيطالي.

شارك إيفان راكيتيتش، كذلك مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم عام 2018 بـ روسيا، ووقتها احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني.