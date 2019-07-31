مساعد الدوسري يقص شريط دفاعه عن لقب كأس FIFA2019 غدًا

المواطن - واس

يشارك لاعب المنتخب السعودي للألعاب الالكترونية والذهنية مساعد الدوسري “حامل اللقب ” في كأس العالم الإلكترونية FIFA2019 التي تنطلق غداً في لندن وتستمر لمدة 3 أيام .

ويشارك الدوسري في البطولة بعد أن حقق المركز الثاني في التصنيف العالمي FIFA.GG بمنصة الاكس بوكس حيث يتأهل أفضل 16 لاعباً من حيث التصنيف لكل منصة، كما يعد

الدوسري اللاعب السعودي والعربي الوحيد المتأهل إلى البطولة.وهو بطل العالم السابق ويشارك للحفاظ على لقبه ليصبح أول لاعب في العالم يحقق اللقب لمرتين متتالية.

الجدير بالذكر أن السعودية حققت البطولة مرتين بواسطة اللاعبين عبدالعزيز الشهري 2015 ومساعد الدوسري 2018،واختار الفيفا للتعليق على البطولة السعوديين سعد السماري وبطل كأس العالم في ٢٠١٥ عبدالعزيز الشهري للتعليق العربي على البطولة وهذه النسخة الأولى التي يكون بها تعليق باللغة العربية غير النسخ السابقة.