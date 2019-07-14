مسامرة شعرية مفتوحة بأدبي الأحساء
ضمن برنامج صيفي .. ثقافي

مسامرة شعرية مفتوحة بأدبي الأحساء

2019/07/14
الساعة 8:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الأحساء

وجه نادي الأحساء الأدبي الثقافي دعوة عامة عبر موقعه الإلكتروني وحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لجميع شعراء وشاعرات الأحساء للحضور والمشاركة في مسامرة شعرية مفتوحة للجميع مساء الأربعاء ١٤/ ١١/ ١٤٤٠هـ ١٧/ ٧/ ٢٠١٩م عند الساعة ٨،٣٠ مساء على مسرح النادي.

وتأتي هذه المسامرة ضمن البرنامج الصيفي لهذا العام الذي أطلقه النادي تحت عنوان ( أدبي الأحساء .. صيفي ثقافي ) وبدأ من غرة شهر رمضان المبارك للاستفادة من وقت الإجازة الصيفية بتقديم برامج مفيدة ونوعية شاملة لجميع شرائح المجتمع الأحسائي.

 



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