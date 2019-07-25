معسكر مانشستر حقق أهداف الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تُغادر، اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة دبي الإماراتية، لبدء المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد في مانشستر

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا معسكرًا في مانشستر، أملًا في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن، للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

ولعب الاتحاد 4 مباريات ودية في معسكر مانشستر، ونجح في الفوز على بولتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تغلب على بوري يونايتد بنتيجة 3/1، وفاز بعد ذلك على ليدز يونايتد برباعية مقابل هدفين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكر مانشستر بالخسارة ضد أثيرتون الإنجليزي بهدفين دون رد.

وعمل سييرا على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الودية، وتطوير الجوانب الدفاعية والهجومية لديهم.

معسكر مانشستر حقق أهدافه

ومن جانبه، أكد نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي أن معسكر مانشستر حقق أهدافه الموضوعة من الجهاز الفني، موجهًا الشكر إلى اللاعبين على انضباطهم وجديتهم في تأدية برنامجه، ما يعكس رغبتهم في إسعاد الجماهير.