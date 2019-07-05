ملف مهم على طاولة رئيس النصر القادم

المواطن - محمد سمعه

يتنافس كل من نصر النصر وصالح عبدالرحمن الأطرم وصفوان السويكت وتركي الدهام وعبدالله العثمان على رئاسة نادي النصر، ولمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

وترشح الخماسي أمس الخميس، ثم تم غلق باب الترشح في الفترة الثالثة والتي وافقت هيئة الرياضة على تمديدها بعد طلب من الأعضاء الذهبيين.

ملف مهم على طاولة الرئيس:

وفي حال فاز أيٍّ منهم برئاسة النصر، فسيكون الملف الأبرز على طاولة رئيس النصر القادم هو التعاقد مع الصفقات القوية للفريق من أجل الدفاع عن لقب الدوري السعودي في موسم 2019-2020 والمنافسة على الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتردد اسم اللاعب النيجيري أحمد موسى للرحيل عن صفوف العالمي في فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد رفض اللاعب السنغالي مباي دياني، لاعب نادي غلطة سراي التركي، الانتقال لـ النصر، أصبح العالمي يفكر في التعاقد مع صفقة هجومية بديلة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سابقًا، أعلن أنه لن يترشح لرئاسة العالمي لمدة أربع سنوات مكتفيًا بما قدمه خلال فترة تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ويذكر أن النصر تُوج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.