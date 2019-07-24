ملكة بريطانيا تصادق على حكومة جونسون الجديدة

المواطن - متابعة

صادقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اليوم، على تشكيل رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الحكومة بعد مغادرة تيريزا ماي المنصب.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الجديد خلال اليومين القادمين عن تشكيلة مجلس وزراء حكومته بعد مغادرة عدد من المسؤولين البارزين مناصبهم احتجاجاً على رغبة جونسون في تنفيذ عملية الخروج بأي شكل من الأشكال نهاية شهر أكتوبر القادم.

وكان جونسون أكّد بعد فوزه في الانتخابات أن بلاده ستجري اتفاقًا جديدًا وأفضل مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع جونسون أنه “ستكون هناك شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي قائمة على الصدق والوفاء، وسنطبق كافة الوعود”، وأضاف قائلًا: “سنتغلب على الأزمة وسنقوم بتلبية كل مطالب الشعب البريطاني”.

ورأى أنه “من الممكن أن تُجبر بريطانيا على الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، وفي هذه الحال سنعيد الأموال التي تُدفع للاتحاد، إلى بريطانيا ونستثمرها في الداخل”.