منتخب تونس يملك الفرصة الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، مباراة صعبة اليوم أمام المنتخب الموريتاني في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وبعد تعادل المنتخب التونسي في أول جولتين، ضد منتخب أنجولا والمنتخب المالي، أصبح المنتخب التونسي يملك الفرصة الأخيرة من أجل ضمان التأهل لدور ثمن النهائي وهي الفوز على المنتخب الموريتاني للوصول إلى النقطة الخامسة.

المنتخب التونسي قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، كان واحدًا من أبرز المرشحين للنيل اللقب الإفريقي، ولكن طريقة المدرب الفرنسي آلان جيريس في إدارة مباراتي أنجولا ومالي أضعفت من حظوظ منتخب نسور قرطاج في التأهل لدور ثمن النهائي.

ويُذكر أن مباراة منتخبي تونس وموريتانيا ستنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السويس الجديد في مدينة السويس المصرية.

وسبق لـ المنتخب التونسي الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبة واحدة وكانت في عام 2004 على حساب المنتخب المغربي في المباراة النهائية في تونس.