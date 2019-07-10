مهرجان صيف بريدة.. عروض مميزة

المواطن - حسن عسيري - بريدة

لم تقتصر أهداف مهرجان صيف بريدة 40 على الجوانب الترفيهية فحسب، بل أصبح المهرجان ميدانًا للتنافس بين أبناء وبنات القصيم لتقديم المنتج الأجود والصنف الأفضل من خلال مشاركاتهم بـ130 منفذًا للبيع.

وتتباين رغبات زوار المهرجان الذين تتجاوز أعدادهم اليومية 12 ألف زائر وتختلف أذواقهم، غير أن الشباب والفتيات استطاعوا تلبية الرغبات بتقديم كل ما يلبي احتياجاتهم من منافذ مخصصة للمأكولات والمشروبات والمقاهي والرسومات وغيرها.

في ساحة البوليفارد أحد أهم أركان مهرجان صيف بريدة، تُقدم أرجوان الجار الله للمرتادين عروضها المميزة لأنواع الباستا عبر عدة نكهات وبطهي حي أمام الزبائن، وهي أحد أمهر وأشهر المشاركات في هذا التخصص على مستوى منطقة القصيم رغم صغر سنها الذي لم يتجاوز الستة عشر عامًا .

وقالت “ماهرة الباستاش”: بدأت بهذا المشروع بدعم كبير ووقفة دائمة من والدتي التي هيأت لي كل ما أحتاجه.

وتحدثت أرجوان عن بدايتها قبل أقل من سنة حينما أرادت شراء شنطة ولا تملك قيمتها، لتحثها والدتها على العمل لتحقق ما تريد، وتضيف: بالفعل استطعت شراء الشنطة وشراء سيارة بفضل هذا المشروع الذي أشارك به الآن، وأحقق أرباحًا كبيرة ولله الحمد.