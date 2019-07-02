موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لخوض مباراة البرازيل ضد الأرجنتين صباح الغد الأربعاء ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

موعد المباراة

وستنطلق مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح الأربعاء الموافق الثالث من يوليو بتوقيت السعودية.

ويأمل المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين من أجل العبور إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب كوبا أمريكا.

وقبل إقامة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، يُذكر أن المنتخب البرازيلي لم يُحقق لقب بطولة كوبا أمريكا منذ عام 2007، حيث فاز في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني بثلاثية دون رد.

وسيحتضن ملعب جوفيرنادور ماجاليس مباراة البرازيل ضد الأرجنتين والتي تُقام في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

تصريح غريب من ميسي

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحدث قبل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين قائلًا بأن الملاعب البرازيلية المستضيفة لبطولة كوبا أمريكا 2019، تخلو من الكفاءة خاصة الأرضية حيث قال بأنه يعاني في التحكم في الكرة والتي تجري بسرعة كبيرة مثل الأرنب.

وفي حال حقق منتخب راقصي التانجو المفاجأة في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، بإقصاء المنتخب البرازيلي والعبور إلى النهائي فمن المنتظر، مواجهته للفائز من مباراة تشيلي وبيرو في الدور النهائي.

وإذا تمكّن منتخب الأرجنتين من الفوز في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، وفاز منتخب تشيلي على بيرو فقد يتكرر النهائي بين الأرجنتين وتشيلي للمرة الثالثة على التوالي.

وقبل إقامة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، كان المنتخب البرازيلي تأهل من دور ربع النهائي وذلك بعد إقصاء منتخب باراجواي بركلات الترجيح، أما المنتخب الأرجنتيني ففاز على المنتخب الفنزويلي بثنائية دون رد.

دائمًا ما تتمتع مباريات البرازيل ضد الأرجنتين بالمشاهدة والمتابعة من قبل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا الجنوبية.