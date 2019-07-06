موعد مباراة البرازيل ضد بيرو

المواطن - محمد سمعه

تُقام غدًا الأحد مباراة البرازيل ضد بيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والمُقامة حاليًّا في البرازيل.

ويذكر أن مباراة البرازيل ضد بيرو، ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يستضيف ملعب ماراكانا المباراة المنتظرة.

وقبل إقامة مباراة البرازيل ضد بيرو، كان المنتخب البرازيلي تأهل إلى الدور النهائي، وذلك بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني في دور نصف النهائي بثنائية دون رد، أما منتخب بيرو فتأهل بعد الفوز على منتخب تشيلي في دور نصف النهائي بثلاثية دون رد.

ويأمل منتخب السيليساو خلال مباراة البرازيل ضد بيرو، في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وذلك من أجل حصد اللقب التاسع للمنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا.

الاتحاد البرازيلي يقول كلمته الأخيرة:

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قال قبل انطلاق مباراة البرازيل ضد بيرو أن المدرب البرازيلي تيتي سيظل مديرًا فنيًّا للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم سواء أخذ لقب كوبا أمريكا أو خسر البطولة.

ونشر اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم نادي الهلال ومنتخب بيرو فيديو له وهو يغني قبل إقامة مباراة البرازيل ضد بيرو، حيث يسعى المدرب الأرجنتيني جاريكا مدرب منتخب بيرو لتجهيز كاريلو في أسرع وقت؛ وذلك من أجل ضمان المشاركة ضد المنتخب البرازيلي.

وكان كاريلو تعرض للإصابة قبل مباراة البرازيل ضد بيرو، حيث أُصيب في لقاء بيرو وتشيلي وخرج من اللقاء في الدقيقة السبعين متأثرًا بالإصابة.

ويسعى المنتخب البيروفي خلال مباراة البرازيل ضد بيرو، للتركيز من أجل الفوز بثالث ألقابه في بطولة كوبا أمريكا، حيث سبق للمنتخب البيروفي الفوز بلقب كوبا أمريكا مرتين عامي 1939 و1975.

ونجح المنتخب البرازيلي في إحراز 10 أهداف خلال مسابقة كوبا أمريكا 2019، كما اهتزت شباكه 5 مرات فقط وذلك قبل إقامة مباراة البرازيل ضد بيرو غدًا الأحد.