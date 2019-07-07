موعد مباراتي الأحد في كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل اليوم الأحد مباريات دور الستة عشرة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر بمباراتين من العيار الثقيل.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي مدغشقر والكونغو الديمقراطية وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الإسكندرية.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الجزائر وغينيا، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وكانت مباريات أمس السبت، شهدت فوز منتخب نيجيريا على المنتخب الكاميروني بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز منتخب جنوب إفريقيا على المنتخب المصري صاحب الأرض والضيافة بهدف دون رد.

وسيواجه المتأهل من مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية، الفائز من مباراة الجزائر وغينيا في دور الثمانية يوم الخميس المقبل.

وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، تقدم باستقالته من منصبه وذلك عقب خروج المنتخب المصري من دور ثمن النهائي في بطولة الأمم الإفريقية، كما أقال كذلك المدرب المكسيكي خافيير أجيري من منصبه كمدرب للمنتخب المصري.