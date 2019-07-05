موعد مباراتي السبت في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم السبت مباراتين جديدتين في دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي نيجيريا والكاميرون حيث تبدأ في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الإسكندرية.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا، وتبدأ المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب القاهرة الدولي.

ويذكر أن مباريات أمس الجمعة، كانت انتهت بتأهل منتخب بنين لدور الثمانية بعد إقصاء المنتخب المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، أما منتخب السنغال فعبر لدور ربع النهائي، وذلك عقب الفوز على منتخب أوغندا بهدف دون رد.

ويطمح المنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيرّي إلى تقديم أداء جيد في مباراة جنوب إفريقيا، من أجل طمأنة الجماهير المصرية والتي أعربت عن قلقها واستيائها من أداء منتخب مصر في مبارياته الثلاث في مرحلة دور المجموعات.

وسيُقام نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا يوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب القاهرة الدولي.