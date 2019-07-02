موعد مباريات الثاني من يوليو في كأس أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم أربع مباريات في ختام دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

مباريات المجموعة السادسة

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي غينيا بيساو وغانا، حيث تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السويس الجديد.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الكاميرون وبنين وتبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الإسماعيلية.

مباريات المجموعة الخامسة

وتتواصل مباريات يوم الثلاثاء، بمواجهة بين منتخبي موريتانيا وتونس في مباريات المجموعة الخامسة، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السويس الجديد.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء منتخبي أنجولا ومالي في تمام العاشرة مساءً على ملعب الإسماعيلية.

نتائج مباريات الاثنين

وكان المنتخب المغربي ضمن تأهله كأول المجموعة الرابعة بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف، أما منتخب ساحل العاج فتمكن من الفوز على منتخب ناميبيا برباعية مقابل هدف.

ويذكر أن منتخب الجزائر أسقط منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة، بينما فاز منتخب السنغال على نظيره الكيني بثلاثية دون رد.