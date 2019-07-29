ميزة جديدة ستغير استخدام واتساب

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب، على إضافة مميزات جديدة لمنصته الشهيرة، والتي يتم استخدامها من قِبل ما يزيد عن مليار ونصف المليار المستخدم من مختلف أنحاء العالم.

وحسب ما جاء في وابيتا إينفو المعنيّ بمتابعة أخبار تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا، فإن واتساب يعكف على ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين فتحه من أجهزة متعددة، وذلك على غرار فيسبوك.

وتسمح تلك الميزة بفك الارتباط الشهير بين استخدام واتساب والهاتف الشخصي لصاحب الحساب، وهو الأمر الذي من الممكن أن يسهل بشكل واضح من عملية الاستخدام.

الميزة التي يعكف واتساب على تجهيزها قد تعمل بنظام اسم المستخدم وكلمة المرور، وهي الوسيلة التي يعتمد عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي للدخول إلى حساباتهم والتصرف فيها.

وعلى الرغم من أهمية الميزة الجديدة لواتساب، فإنها أيضًا قد تعاني من بعض المشكلات الأمنية، أبرزها الاختراق وسرقة كلمة المرور والحساب الشخصي، وهو الأمر الذي من المتوقع تدعيمه بعدد من الضمانات والوسائل الأمنية للحفاظ على خصوصية المستخدمين.