ناميبيا ضد كوت ديفوار .. الأفيال يتألقون ويفوزون برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ناميبيا ضد كوت ديفوار، التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بفوز الأفيال بنتيجة 4/1.

ناميبيا ضد كوت ديفوار:

وبدأت مباراة ناميبيا ضد كوت ديفوار بندية بين المنتخبين، وسدد زاها كرة مرت عاليًا، ليرد المنتخب الناميبي بكرة للاعب باباما، إلا أن حارس المرمى جبوهو تصدى لها، قبل أن يُسدد ويلفريد بوني كرة قوية في الدقيقة 26، ولكنها مرت دون خطورة.

واتسم أداء لاعبي منتخب الأفيال بالأنانية، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة سهلة في مباراة ناميبيا ضد كوت ديفوار اليوم، لتشكل تحركات لاعبي المنتخب الناميبي إزعاجًا للدفاع، قبل أن يتمكن فرانك كيسي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 40 من تسديدة قوية.

وحاول لاعبو المنتخب الناميبي تسجيل هدف التعادل سريعًا، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لينتهي الشوط الأول من مباراة ناميبيا ضد كوت ديفوار بتقدم الأفيال بهدف دون رد.

ضغط هجومي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تحسن أداء لاعبي الأفيال كثيرًا، وأطلق بوني تسديدة مميزة في الدقيقة 52، ولكنها مرت بجوار المرمى، وسدد سيري دي كرة قوية في الدقيقة 58، لمست أحد لاعبي المنتخب الناميبي، لتخدع حارس المرمى وتسكن الشباك.

وانفرد زاها بالمرمى في الدقيقة 63، إلا أن حارس المرمى كازابوا أبعدها بنجاح، وتمكن المنتخب الناميبي من تقليص الفارق في الدقيقة 70 عن طريق كاماتوكا الذي استغل خطأ من حارس المرمى جبوهو، وسجل الهدف الأول.

وأضاع ويلفريد بوني فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 من انفراد تام بالمرمى، قبل أن يتمكن زاها من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 82، وعزز كورنيت تقدم الأفيال بهدف رابع، لتنتهي مباراة ناميبيا ضد كوت ديفوار بفوز المنتخب العاجي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة:

وبعد مباراة ناميبيا ضد كوت ديفوار اليوم، ضمن الأفيال التأهل رسميًّا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، خلف المغرب المتصدر بـ9 نقاط، ثم جنوب إفريقيا بـ3 نقاط، وتتذيل ناميبيا الترتيب دون نقاط.