نتيجة ليفربول ضد نابولي تُثبت نظرية كلوب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد نابولي الإيطالي الودية أمس الأحد، بسقوط الريدز بطل أوروبا بثلاثية دون ردّ في مباراة أُقيمت على ملعب ” موراي فيلد” في دولة أسكتلندا.

ولم ينجح فريق الريدز في تقديم الأداء المنتظر منه في مباراة ليفربول ضد نابولي، حيث كانت الأفضلية الدفاعية والهجومية لمصلحة نادي الجنوب الإيطالي والذي يُشرف عليه تدريبًا المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أثبتت مباراة ليفربول ضد نابولي، صحة نظرية يورجن كلوب الذي سبق له وأن صرّح من قبل أن تواجد الثلاثي الهجومي ” المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو” مع ليفربول يُطمئن الفريق ويستطيع قلب النتيجة في أي وقت.

كذلك أثبتت نتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي، صحة نظرية الألماني كلوب بعدم الاعتماد على الحارس البلجيكي سيمون مينوليه في المباريات الأساسية لـ ليفربول نظرًا لتوسط مستواه وعدم قدرته على صناعة الفارق.

وكان البلجيكي مينوليه شارك في مباراة ليفربول ضد نابولي، في ظل غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكير عن صفوف الريدز لتمتعه بقضاء العطلة الصيفية عقب فوز المنتخب البرازيلي ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019 في شهر يوليو الجاري.

وبعد نهاية مباراة ليفربول ضد نابولي، يستعد نادي ليفربول لإقامة معسكر تحضيري في دولة فرنسا، حيث سيخوض فيه مباراة ودية يوم 31 يوليو الجاري ضد نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

ويُذكر أن الريدز يستعدّ في الرابع من أغسطس المقبل، لمواجهة نادي مانشستر سيتي على كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وسبق أن أُقيمت مباراة ليفربول ضد نابولي مرتين في مرحلة دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، حيث فاز نابولي في إيطاليا بهدف دون رد، وخسر في إنجلترا بالنتيجة ذاتها.

وبعد نهاية مباراة ليفربول ضد نابولي، من المنتظر انضمام المصري محمد صلاح لمعسكر الريدز في فرنسا.