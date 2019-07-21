نجم اليونايتد السابق يُوجّه نصيحة لـ لوكاكو

المواطن - محمد سمعه

طالب البلغاري ديميتاري بيرباتوف نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، البلجيكي روميلو لوكاكو بالبقاء في صفوف الشياطين الحمر، رغم اهتمام إنتر ميلان الإيطالي به.

وتحدث بيرباتوف في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس نيوز قائلًا: أعتقد أنه يجب على روميلو لوكاكو البقاء في صفوف نادي مانشستر يونايتد، ولا أتفق مع الانتقادات التي تعرض لها.

وأضاف بيرباتوف: لوكاكو مثله مثل أي لاعب يحتاج لتطوير مستواه ويجب على زملائه في الفريق أن يساعدوه، وعندما أكون لاعب خط وسط، يجب علي أن أمرر الكرة له في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي إنتر ميلان كان اعترف برغبته في ضم لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، مضيفًا أنه يحترم تواجد اللاعب البلجيكي في صفوف مانشستر يونايتد.

وانضم روميلو لوكاكو لصفوف نادي مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي.