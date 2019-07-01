نجم يوفنتوس السابق يفسخ عقده مع زينيت الروسي

المواطن - محمد سمعه

رحل اللاعب الإيطالي كلاوديو ماركيزيو عن صفوف نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي بشكل رسمي، اليوم الاثنين، وذلك بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ونشر حساب نادي زينيت الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: النادي يود إعلان أن عقد كلاوديو ماركيزيو تم فسخه مع الفريق.

وتابع نادي زينيت: يود النادي شكر كلاوديو ماركيزيو على الفترة التي قضاها في زينيت، ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

وكان كلاوديو ماركيزيو انضم إلى صفوف فريق زينيت سان بطرسبرج في أغسطس من عام 2018 بعد رحيله عن صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث كان من المقرر استمراره مع فريق زينيت حتى عام 2020.

ويذكر أن كلاوديو ماركيزيو لعب مع يوفنتوس في 389 مباراة، وفاز بسبعة ألقاب في بطولة الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.