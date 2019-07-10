نيجيريا تعبر فخ جنوب إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

تمكن المنتخب النيجيري من الفوز على منتخب جنوب إفريقيا- منذ قليل- بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

الشوط الأول:

وبدأ الشوط الأول من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بضغط هجومي كبير، من قبل المنتخب النيجيري والذي سعى إلى إحراز الهدف الأول في اللقاء.

وبعد اختراق ناجح، تمكن منتخب نيجيريا من إحراز الهدف الأول له في مباراة جنوب إفريقيا عبر اللاعب صامويل شوكويزي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وحاول المنتخب الجنوب إفريقي تسجيل هدف التعادل، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون فائدة في ظل دفاع قوي ومتماسك من منتخب نيجيريا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بتقدم النسور النيجيرية بهدف دون رد.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، أصبحت الأفضلية في أيدي لاعبي جنوب إفريقيا والذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بونجاني زونجو في الدقيقة الحادية والسبعين بعد احتساب الهدف من قبل تقنية الـVAR.

واعتمد المنتخب النيجيري على سلاح الخبرة، فتمكن اللاعب ويليام إيكونج من إحراز الهدف الثاني لـ منتخب نيجيريا في شباك جنوب إفريقيا في الدقيقة التسعين.

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه المتأهل من مباراة الجزائر وساحل العاج.