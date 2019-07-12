نيوم تستضيف بطولة شاطئية دولية

المواطن - مروة نبيل

تحتضن منطقة “نيوم”، الواقعة شمال غرب السعودية، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، يوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو الجاري، وحتى يوم 20 من الشهر ذاته.

وتضم البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية 6 منتخبات، وهي: السعودية، إنجلترا، الصين، الأرجنتين، الإمارات، مصر، على ملعب تم تجهيزه خصيصًا لمنافسات هذه المسابقة الودية.

ويواكب هذه البطولة ثلاث فعاليات شاطئية أخرى، ستعقد كلها في قيال، وهي كأس العالم الخمسين للتزلج المائي وفعالية لرياضة الرغبي بالإضافة إلى أخرى للتنس.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تستضيف نيوم أنشطة وفعاليات رياضية، حيث سبق أن احتضنت فعاليات الرياضات الجريئة، أواخر شهر إبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.