هل تمنح الإقامة المميزة لحامليها حق الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالمملكة؟

المواطن - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من التساؤلات والاستفسارات بشأن الإقامة المميزة، ومنها هل تمنح الإقامة المميزة لحامليها حق الاستثمار في سوق الأوراق المالية في المملكة؟

وأوضح المركز، أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها حق الاستثمار في سوق الأوراق المالية في المملكة وفق الضوابط ذات العلاقة، ونظراً لتعدد فئات وأنواع الأوراق المالية، ينصح بمراجعة موقع هيئة السوق المالية.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة، بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.