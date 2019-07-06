المواطن - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة، مع العديد من التساؤلات والاستفسارات بشأن الإقامة المميزة، ومنها هل تُلغى الإقامة المميزة في حال خالف أحد أفراد الأسرة أحكام النظام؟

وأوضح مركز الإقامة المميزة، عبر موقع الرسمي، أن المادة (الثانية عشرة) من النظام تطرقت إلى حالة التعامل عند إلغاء الإقامة المميزة، لحاملها أو أي من أفراد أسرته.

وأوضحت المادة أن النظام افترض حالة إلغاء استفادة أحد أفراد أسرة حامل الإقامة المميزة دون إلغاء الإقامة المميزة من حاملها.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية ” سابرك ” saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.