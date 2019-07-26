هل يؤثر أبشر على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن تأثير التسجيل في أبشر على دعم حساب المواطن.

وقال حساب المواطن: إن التسجيل في أبشر لا يؤثر على الدعم، وفي حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” يتم إضافة السيدة كتابع مع رب الأسرة “الزوج”؛ حتى لا تؤثر على نتيجة أهليته، وسيتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (شهر أغسطس 2019).

ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (هنا).

وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن :

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.