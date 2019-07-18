هل يتم حظر تطبيق الشيخوخة ؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

بات تطبيق فيس آب FaceApp، والذي لاقى انتشارًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام القليلة الماضية، مصدر خطر حقيقي في الولايات المتحدة، بعد أن طالبت بعض الأوساط السياسية تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI من أجل التحري عنه.

التطبيق الذي يستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على صورة تخيلية للأشخاص عندما يتقدم بهم العمر، بات الآن مثار قلق، لا سيما وأنه مملوك من قبل شركة روسية، حسب ما جاء في مجلة فوربس الأمريكية.

وكان السيناتور تشاك تشومير طالب السلطات المعنية بالتحري حول مصدر التطبيق الذي استخدمه ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، للحد الذي جعله “تريند” على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي مصدر القلق من أن التطبيق يطلب بشكل رئيسي الوصول إلى بعض المعلومات من المستخدمين قبل البدء في الحصول على الصور التخيلية، والتي أثارت ضجة كبيرة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

والمعروف أن faceapp تم تطويره بواسطة شركة Wireless Lab الروسية التي تستخدم تقنية الشبكة العصبية لإنشاء تحويلات واقعية للغاية للوجوه في الصور الفوتوغرافية، يمكن أن يحول التطبيق وجهًا ليجعله يبتسم، أو يبدو أصغر، أو يبدو أكبر سنًّا، أو حتى يغير الجنس. تم إطلاق FaceApp على iOS في يناير 2017 وعلى Android في فبراير 2017.