هل يرحل يورجن كلوب عن تدريب ليفربول؟

المواطن - محمد سمعه

أوضح مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن موكله يحلم بتدريب المنتخب الألماني في يوم من الأيام.

ونقلت صحيفة Welt الألمانية تصريحات كوسيكي والذي قال: يورجن كلوب قال بنفسه ذات مرة، أن يواخيم لوف لن يستمرّ طويلًا كمدرب للمنتخب الألماني، كما أن مُوكلي يرغب في خوض تجربة تدريب منتخب ألمانيا في يوم من الأيام.

وتابع وكيل أعمال كلوب: موكلي لا يرغب في الرحيل عن ليفربول في الفترة المقبلة؛ لأن عقده مع النادي لا يزال مستمرًا، وهذا الإحساس يتواجد بداخله بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا؛ لأنه يشعر أنه في المكان الصحيح في الوقت المناسب.

وأضاف وكيل كلوب: سيكون من الصعب انضمام كلوب لتدريب ناد في الفترة المقبلة لأن ثمنه سيكون باهظًا للغاية على أي ناد آخر، لقد رفع قيمة ليفربول من 900 مليون جنيه إسترليني إلى ملياري و 800 مليون جنيه إسترليني.

وكان كلوب قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي بعد الفوز على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين دون رد.