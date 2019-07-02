المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن هل يستحق العسكري المتقاعد دعم 140 ألف ريال في البناء الذاتي؟

وأكدت الإسكان ردًّا على الاستفسار أنه تم إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين والمتقاعدين وهي لتسهيل امتلاك المنزل المناسب للمستفيد المستحق لدعم الدفعة الأولى، موضحةً أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا

ومبادرة دعم الدفعة المقدمة (قرض حسن) للمدنيين، يصرف كدفعة مقدمة لتسهيل تملك المسكن الملائم، سواء كان من الوحدات الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 50 عامًا فأكثر، بالإضافة للقرض العقاري المدعوم بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

أما آلية احتساب مبلغ القرض الحسن، فهي 20% من قيمة العقار المطلوب شراؤه، وبحد أقصى 140 ألف ريال.

وبالنسبة إلى آلية التقديم على المبادرة، فتتم من خلال الجهات التمويلية حين الاستفادة من القرض العقاري، ليصرف كدفعة مقدمة للعقار.