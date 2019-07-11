هل يعمل التاجر بوظائف الحكومة؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على مواطن لديه سجل تجاري باسمه ويريد معرفة هل يمنعه هذا من العمل ضمن الوظائف الحكومية بالمملكة؟

وردت الخدمة المدنية على الاستفسار بالقول إن المادة (209) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الفقرة (5) نصت على أنه يحظر على الموظف الاشتغال بالتجارة، كما أكدت الفقرة (6) أنه يحظر الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معينًا من الحكومة.

كما ردت على سؤال آخر بشأن وجود وظائف حكومية جديدة، وقالت: يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة عن طريق القنوات الرسمية للجهات الحكومية.