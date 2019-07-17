وست هام يضم الفرنسي هالير في صفقة قياسية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الفرنسي سيباستيان هالير، في صفقة قياسية للنادي الإنجليزي.

وتعاقد نادي وست هام الإنجليزي مع هالير صاحب الـ25 عامًا، بعقد لمدة خمس سنوات، مع وجود بند يتيح التمديد لعام آخر، ليصبح رابع لاعب ينضم لصفوف الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف نادي وست هام تفاصيل صفقة الفرنسي هالير حتى الآن، إلا أن التقارير الصحافية تُؤكد أنها مقابل 56 مليون دولار.

وكان لاعب الوسط، فيليبي أندرسون هو صاحب أغلى صفقة لوست هام عندما انضم من لاتسيو الإيطالي، في يوليو الماضي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني كسعر مبدئي، مع إمكانية وصوله إلى 42 مليونًا.