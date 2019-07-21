وظائف بـ الجمارك السعودية .. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة، للعمل في المطارات والموانئ والمنافذ البرية، بمسمى (فني أشعة)، واشترطت الجمارك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فني أشعة.

الوصف:

– العمل على أجهزة الفحص بالأشعة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم أشعة بمعدل 3.75 أو ما يعادله.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- ألا يتجاوز العمر 30 سنة ميلادية.

5- أن يكون لائقاً صحيًا وفقًا للفحص الطبي.

6- اجتياز المقابلة الشخصية وأي اختبارات تقرها الهيئة العامة للجمارك.

7- يفضّل من لدية خبرة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا