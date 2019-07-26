وظائف شاغرة في ميناء الجبيل الصناعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، ممثلة بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، عن طرح بعض الوظائف الشاغرة على لائحة بند الأجور، على مسمى “عامل”، وترغب بشغلها بمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغلها حسب دليل التصنيف، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الكفاءة المتوسطة، مع خبرة لمدة لا تقل عن سنتين في مجال الأمن الصناعي وتكون مسجلة بالتأمينات.

– أن يكون عمر المتقدم ما بين (20) سنة إلى (30) سنة.

– أن يكون المتقدم غير مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.

– أن يكون المتقدم غير محكوم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد الموافق 1440/11/25هـ، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/11/27هـ

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)