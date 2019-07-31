وظائف شاغرة لدى صحة القريات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة القريات عن توفر وظائف شاغرة على مسمى “مستخدم/ خادم صحي- سائق”، لحملة شهادة الثانوية العامة، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون سعودي الجنسية.

. أن يكون عمر المتقدم من 18 فما فوق، وأن لا يتجاوز 35 سنة.

. أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

. أن لا يكون قد حكم على المتقدم بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

.أن لا يكون المتقدم مفصول من احد وظائف الدولة لأسباب تأديبية.

. أن يكون مقدماً في نظام (ساعد) بنظام الخدمة المدنية.

. أن يجتاز المقابلة الشخصية.

. بالنسبة لوظائف المرتبة 32 وجود خبرة لا تقل 4 سنوات.

. بالنسبة لوظائف المرتبة 33 (خادم صحي) وجود خبرة لا تقل 4 سنوات.

. بالنسبة لوظيفة مستخدم (سائق) يشترط وجود رخصة قيادية سعودية سارية المفعول.

وأوضحت المديرية أن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 28/ 11/ 1440هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)