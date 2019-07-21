وظائف للنساء لدى شركة الشايع الدولية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية توفر عدة شواغر وظيفية في مجال العمليات (إدارة المناطق) للنساء، لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل (كليرز، مذركير، نيكس، نيكست).

متطلبات الوظيفة:

1- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابةً.

2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

3- خبرة في مجال إدارة و تدريب فريق عمل.

4- التمكّن من برامج المايكروسوفت.

5- يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.

ملاحظات هامة:

1- لن ينظر لأي سيرة ذاتية لا تتوافق مع الشروط المعلنة.

2- الوظائف في مدينة الرياض فقط.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م.

طريقة التقديم:

إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد:

[email protected]