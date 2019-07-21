وظائف للنساء لدى شركة الشايع الدولية

أعلنت شركة الشايع الدولية توفر عدة شواغر وظيفية في مجال العمليات (إدارة المناطق) للنساء، لإدارة معارض الشركة مع ماركات مثل (كليرز، مذركير، نيكس، نيكست).
متطلبات الوظيفة:
1- إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابةً.
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.
3- خبرة في مجال إدارة و تدريب فريق عمل.
4- التمكّن من برامج المايكروسوفت.
5- يفضّل الخبرة في مجال مبيعات التجزئة وخدمة العملاء.
ملاحظات هامة:
1- لن ينظر لأي سيرة ذاتية لا تتوافق مع الشروط المعلنة.
2- الوظائف في مدينة الرياض فقط.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/21م.
طريقة التقديم:
إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي مع ذكر (مديرة منطقة) في عنوان البريد:
[email protected]