ويليام ألفيس: أتشرف بارتداء قميص الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعرب البرازيلي ويليام ألفيس عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رسميًّا، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وقال ويليام ألفيس في مقطع فيديو نشره حساب الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا سعيد جدًّا بتواجدي هنا من أجل اللعب وتقديم أفضل ما لدي للنادي، وأتشرف بارتداء قميص الفيصلي”.

وكان نادي الفيصلي قد أعلن، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم البرازيلي ويليام ألفيس صاحب الـ27 عامًا لمدة موسمين قادمين، بعد تجاوزه الفحص الطبي الذي خضع له.

ويملك ويليام ألفيس خبرة كبيرة، حيث سبق أن لعب في صفوف أندية تشافيز البرتغالي، قيصري سبور التركي وفريق جيلينا في دوري السوبر السلوفاكي، بالإضافة إلى نادي بوتوفاغو في الدوري البرازيلي لأندية الدرجة الأولى.