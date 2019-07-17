يوسف المساكني .. أمل منتخب تونس في كأس إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

تُعول الجماهير كثيرًا على نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم يوسف المساكني في حسم المركز الثالث بمنافسات بطولة كأس إفريقيا 2019.

يوسف المساكني

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن يوسف المساكني يُعد من أخطر لاعبي منتخب تونس الأول لكرة القدم في كأس إفريقيا وذلك قبل مباراته ضد نيجيريا اليوم.

وأضافت: “لاعب وسط المنتخب التونسي يوسف مساكني هو اللاعب الوحيد الذي ساهم في تسجيل هدف واحد على الأقل في كل من آخر 6 نسخ من بطولة كأس إفريقيا”، ووصفته باللاعب المبدع.

تونس ضد نيجيريا

ويلعب منتخب تونس ضد نيجيريا على استاد السلام، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس إفريقيا “الكان 2019”.

ويسعى نسور قرطاج لتحقيق الفوز في مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم، لخطف الميدالية البرونزية، ومصالحة الجماهير بعد الفشل في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

وخسر منتخب تونس الأول لكرة القدم ضد السنغال بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويطمح النسور الخضراء الظهور بمستوى مميز في مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم، وتحقيق المركز الثالث في الكان 2019، خاصة أنه تألق في منافسات البطولة القارية، هُزم بصعوبة بهدفين مقابل هدف أمام الجزائر في نصف النهائي.