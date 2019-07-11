11 مصابًا على طريق بللسمر

المواطن - عسير

باشر الدفاع المدني في منطقة عسير، حادث تصادم على طريق بللسمر، أسفر عن وقوع 11 مصابًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، بأن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومه بعدد من الفرق الإسعافية، موضحًا أن فور تلقي عمليات المنطقة بلاغًا عن الحادث الساعة 20:41 مساءً، تم على الفور توجيه 4 فرق إسعافية، حيث اتضح وجود 11 مصابًا.

ولفت الشهري إلى أنه تم التعامل مع الحالات، وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة، وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر، وبقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع، من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين.