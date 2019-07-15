1500 شتلة بين جازان والرياض

المواطن - علي شيبان - جازان

تشهد منطقة جازان يوم 25 من شهر ذي القعدة الحالي، انطلاق رحلة الرحالة السعودي هادي بن أحمد دايلي إلى العاصمة الرياض، عبر مركبة وعربة خاصة، إثر صدور موافقة الجهات ذات الاختصاص، واعتماد الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة.

وتهدف الرحلة التي تستمر خمسة أيام إلى الاعتزاز بما يشهده الوطن الغالي من نهضة تنموية متسارعة في ظل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإظهارًا لنعم الأمن والأمان التي يعيشها الوطن الغالي بكافة مناطقه ومحافظاته.

كما تشهد الرحلة غرس 1500 شتلة من نبات” الفل” الذي تشتهر منطقة جازان بزراعته، وذلك على طول مسار الرحلة من جازان على الرياض.