3 أمور تشغل بال النصر

المواطن - محمد سمعه

تُوجد العديد من الملفات على طاولة مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، أبرزها تجديد عقود بعض من اللاعبين في صفوف الفريق الأول مثل المغربي عبدالرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو دي باولا واللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

وتحدث الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد عن وضع ثلاثي النصر قائلًا: جمهور النصر نائم في العسل، وإعلامه مهموم بـ الهلال، ماذا عن حمد الله، وأمرابط وجوليانو، لك الله يا نصر.

ومن المنتظر للإدارة النصراوية، أن تعقد اجتماعًا مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لبحث تحسين بنود عقده بما يتناسب مع الطرفين، خاصة أن اسم عبدالرزاق حمد الله ارتبط بالرحيل عن النصر والانضمام لنادي الكويت الكويتي أو لأحد أندية الدوري الإيطالي الممتاز.

جدير بالذكر أن اللاعب حمد الله كان قضى عطلته الصيفية بشكل مطول وتأخر في الانضمام لمعسكر النصر في البرتغال، خاصة بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي والتي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ونجح نادي النصر يوم السبت الماضي في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز صفوان السويكت برئاسة العالمي لمدة أربع سنوات.

ويرغب نادي النصر في استقرار أموره الفنية بعد الاستقرار الإداري؛ من أجل المنافسة على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين.