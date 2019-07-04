4 أسباب وراء الموجة شديدة الحرارة في العالم العربي وأوروبا

المواطن - الرياض

أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية حسن كراني أن العالم العربي وأوروبا تعرض لموجة شديدة الحرارة أدّت إلى حرائق الغابات في أوروبا، وتفاقم الوضع المناخي عبر الاستعمال المكثف لأجهزة التبريد، وأيضًا إتلاف المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية وصحة الإنسان، متسائلًا: ماذا أعددنا لتغير مناخي قادم؟!

وفي وقت سابق، حذر كراني من موجة شديدة الحرارة تؤثر على أجواء المملكة ابتداءً من اليوم الخميس.

وأوضح المختص في مجال الطقس والأرصاد الجوي، أنه ستكون هناك موجة هوائية شديدة الحرارة تبدأ بالتأثير من منتصف ونهاية الخميس على أجواء المملكة.

وقال إن هذه الموجة تبدأ من القطاع الغربي وتتحرك تدريجيًا للمناطق الداخلية، وامتدادًا للشمال والشرق، لافتًا إلى أن الموجة تبلغ مداها الأحد القادم بحرارة عظمى تتراوح من 47 إلى 50 درجة مئوية في الظل، وتتخطى 50 درجة مئوية تحت الشمس.