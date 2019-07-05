5 خطوات للتسجيل في سند الزواج

المواطن - الرياض

تعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن.

وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

خطوات التسجيل في سند الزواج

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

تفاصيل الدفعات الأربع الأولى

يأتي ذلك فيما يتواصل العطاء في سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان حيث بلغ مجموع الدعم في الدفعات الأربعة الأولى، 300 مليون ريال لحديثي الزواج وشمل العطاء أكثر من 15 ألف مستفيد.

وبلغ عدد مستفيدي الدفعة الرابعة فقط 4700 شاب بمبلغ يفوق 90 مليون ريال وبذلك يكون متوسط نصيب كل فرد قرابة 20 ألف ريال عطاء لا يسترد، فيما تخطى عدد المستفيدين في الدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال.

أما العطاء الثاني فقد بلغ أكثر من 60 مليون ريال استفاد منه 3600 شخص بمتوسط دعم يتجاوز 16.600 ريال لكل منهم.

وفي إبريل الماضي تم إيداع العطاء الأول والذي تجاوز 100 مليون ريال وحصل عليه حوالي 4.200 مستفيد بمتوسط دعم يصل إلى أكثر من 23 ألف ريال.